Юрген Клопп: Последнее, о чем я думаю - наша позиция в таблице на данный момент

- Сегодня мы имели много возможностей, создали невероятно опасные моменты, но не использовали их, поэтому счет 0:0. Но мне понравилась игра. В жизни бывают разные результаты, мы не довольны этим, но я доволен игрой.

Последнее, о чем я думаю - это наша позиция в таблице на данный момент. Это хорошо, но это ничего не значит. Сегодня мы сыграли вничью, и мы по-прежнему на вершине таблицы, так что это просто показывает, насколько сложен сезон для всех.

Мы должны продолжать, следующая игра, «Саутгемптон», «Астон Вилла», «Манчестер Юнайтед». Мы не получили желаемого результата, но это не самое худшее. в мире происходят вещи похуже, - цитирует Клоппа BBC.

Добавим, что после этой игры «Ливерпуль» набрал 33 очка и продолжает лидировать в турнирной таблиц АПЛ, «Ньюкасл», имея в активе 19 очков, занимает 14-е место.