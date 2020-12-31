Клопп – об игре с «Ньюкаслом»: Парни расстроены. Это не тот результат, на который мы рассчитывали

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ничейный результат в матче 16-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (0:0).

«У нас были моменты забить. Впрочем, я доволен выступлением команды. Да, мы можем играть лучше, но в этом матче сделали все для победы. Такое случается. Раньше мы обыгрывали «Ньюкасл» и при меньшем количестве голевых шансов. Сегодня нам это не удалось.

Конечно, парни расстроены, и это нормально, но дело не в игре. Повторюсь, «Ливерпуль» провел хороший матч, но это не тот результат, на который мы рассчитывали», – цитирует Клоппа ВВС.

4 января 2021 года «красные» сыграют на выезде против «Саутгемптона», а «Ньюкасл» днем ранее примет «Лестер».