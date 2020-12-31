Рауль Рианчо: Возможно, именно Бердыев может вернуть «Спартак» на первые позиции

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает, что москвичи должны пригласить после ухода Доменико Тедеско российского специалиста Курбана Бердыева.

«Почему нет? Это превосходный специалист, который раскладывает соперника на атомы. Бердыев в «Спартаке» – это было бы очень интересно. До Бердыева Казани, по сути, не было на международной футбольной карте – мало кто вообще знал, что есть такой клуб, как «Рубин».

Я сотрудничал со многими специалистами в своей жизни – и лишь единицы относились к своей работе так, как это делал Бердыев. Вполне возможно, именно он может вернуть «Спартак» на первые позиции», – цитирует испанца «Матч ТВ».

Добавим, что в июне 2019 года Бердыев покинул казанский «Рубин» и с тех пор находится без работы.