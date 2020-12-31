Георгий Джикия: Очень расстроился переносу Евро. Я ждал его больше всех

Защитник московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия признался, что с нетерпением ждал чемпионата Европы, который должен был пройти летом 2020 года.

«Я, наверно, этот Евро ждал больше всех. Когда его перенесли, конечно, расстроился. Но отнёсся с пониманием, потому что тяжёлая ситуация и в стране, и в мире», – сказал Джикия в эфире программы «Наши парни» на Youtube-канале сборной России.

Согласно новому графику, Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Что касается сборной России, то команда Станислава Черчесова сыграет на групповом этапе с командами Бельгии, Дании и Финляндии.