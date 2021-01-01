Зырянов признался, что был удивлен игрой «Спартака» в матче с «Зенитом»

Бывший полузащитник «Зенита» Константин Зырянов поделился эмоциями после матча с московским «Спартаком» (3:1) в 19-м туре РПЛ.

«Лёгкая победа в матче со «Спартаком»? Я был на игре. И мне действительно было удивительно то, как сыграл «Спартак». У моего сына есть друг, папа которого болеет за красно-белых. Так вот он сказал: «Я сам не понял, что это было».

Мне было интересно понаблюдать за реакцией Доменико Тедеско во время игры. Как он будет руководить командой в ключевом мачте за золото и после игры с «Сочи». Поэтому специально следил за коллегой. Я ведь тоже ещё достаточно молодой тренер», – цитирует Зырянова «Матч ТВ».

Ранее Тедеско заявил, что не будет продлевать контракт с московским клубом, истекающий летом 2021 года.