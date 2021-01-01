Семин – болельщикам «Локомотива»: Надеюсь, что сложное время осталось в 2020 году (фото)

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин поздравил всех россиян с Новым годом, а также обратился к фанатам столичного клуба.

«Дорогие болельщики! Поздравляю Вас с наступающим 2021 годом! В сложном уходящем году все мы поняли, что пожелания здоровья – не просто слова. Главное в год Быка – будьте здоровы, как быки! Берегите себя и своих родных, занимайтесь спортом, который поможет поддержать здоровье!

В футбольном плане год предстоит насыщенный и интересный, в том числе и для национальной сборной. Желаю всем российским болельщикам, чтобы ваше настроение в 2021 году было таким же, как после ЧМ-2018!!!

Конечно, особые пожелания болельщикам «Локомотива». Очень надеюсь, что для вас сложное время осталось в 2020 году. Дай Бог вам много побед и положительных эмоций! Ваш Ю. С», – написал специалист, выложив следующее фото: