Защитник «Манчестер Сити» Гарсия договорился о переходе в «Барселону»

Защитник «Манчестер Сити» Эрик Гарсия вернется в «Барселону». Об этом сообщает Guardian.

По данным источника, испанец согласовал пятилетний контракт с руководством каталонцев и может вернуться на «Камп Ноу» в зимнее трансферное окно. Отмечается, что в эти дни клуб пытается договориться с руководством «горожан» о сумме сделки.

Напомним, 19-летний Гарсия играет за «Сити» с 2017 года. В текущем сезоне защитник провел семь матчей и не отметился голевыми действиями на поле.