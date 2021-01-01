Почеттино прибыл в Париж для подписания контракт с «ПСЖ»

Аргентинец Маурисио Почеттино прилетел в Париж для заключения контракта с «ПСЖ», сообщает AS.

Напомним, 29 декабря 2020 года чемпион Франции объявил о расторжении контракта с немецким специалистом Томасом Тухелем.

Что касается Почеттино, то он находился без работы с осени 2019 года после ухода из «Тоттенхэма», с которым становился финалистом Лиги чемпионов.

Добавим, что в нынешней компании «ПСЖ» занимает третье место в лиге 1, набрав 35 очков. Также команда вышла в плей-офф Лиги чемпионов, где сыграет с «Барселоной».