Константин Зырянов: В матче с «Зенитом» Тедеско провоцировал скамейку «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» Константин Зырянов, посетивший матч со «Спартаком» в 19-м туре РПЛ (3:1), рассказал о поведении главного тренера москвичей Доменико Тедеско.

«При любом решении судьи – спорном или не спорном, явном или сомнительным – Тедеско поворачивался в сторону скамейки «Зенита» и все время аплодировал. При этом резервный судья в этот «коридор» тоже, естественно, попадал.

Любопытно, что Семак ни разу на это не отреагировал. Даже голову не повернул. На эти, как я считаю, провокационные действия. Особенно это было заметно в первом тайме», – цитирует Зырянова «Матч ТВ».

Ранее Тедеско заявил, что не будет продлевать контракт с московским клубом, истекающий летом 2021 года.