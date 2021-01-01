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01 января 21:50
автор: Артур Гичунцев

Венгер заявил о готовности вернуться в «Арсенал»

Француз работал с командой с 1996 по 2018 год.

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер признался, что готов вернуться в английский клуб.

«Если я понадоблюсь, то помогу им. Впрочем, не думаю, что это случится. Расстраивает ли то, как был организован мой уход из клуба? Я скажу так: время – хороший доктор», – цитирует 71-летнего специалиста NBC Sports.

Добавим, что у руля «канониров» Венгер выиграл 17 трофеев, в том числе три титула АПЛ.

Ранее сообщалось, что нынешний тренер «Арсенала» Микель Артета может быть уволен в связи с неудачным выступлением команды, которая занимает 13-е место в таблице премьер-лиги.

источник: «Советский спорт»
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