Венгер заявил о готовности вернуться в «Арсенал»

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер признался, что готов вернуться в английский клуб.

«Если я понадоблюсь, то помогу им. Впрочем, не думаю, что это случится. Расстраивает ли то, как был организован мой уход из клуба? Я скажу так: время – хороший доктор», – цитирует 71-летнего специалиста NBC Sports.

Добавим, что у руля «канониров» Венгер выиграл 17 трофеев, в том числе три титула АПЛ.

Ранее сообщалось, что нынешний тренер «Арсенала» Микель Артета может быть уволен в связи с неудачным выступлением команды, которая занимает 13-е место в таблице премьер-лиги.