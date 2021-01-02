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«Манчестер Юнайтед» обыграл «Астон Виллу» и догнал «Ливерпуль»
02 января 01:05
автор: Антон Липкин
автор фото: Faisal HQ. На фото: Мэтти Кэш (слева) против Бруну Фернандеша (справа)

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Астон Виллу» и догнал «Ливерпуль»

Победу манкунианцам принес португалец Бруну Фернандеш.

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Астон Виллой» (2:1) в матче 17-го тура премьер-лиги на стадионе «Олд Траффорд».

В конце первого тайма счет в матче открыл француз Антони Марсьяль. Гостям удалось сравнять счет после перерыва благодаря голу форварда Бертрана Траоре, но уже через три минуты пенальти, назначенный за нарушение правил против француза Поля Погба, реализовал португалец Бруну Фернандеш.

«Манчестер Юнайтед» продлил беспроигрышную серию в чемпионате до десяти матчей, набрал 33 очка и сравнялся с лидером «Ливерпулем». У «Астон Виллы» осталось 26 очков и шестое место.

Теперь 6 января «Манчестер Юнайтед» примет «Манчестер Сити» в дерби в полуфинале Кубка лиги, а в следующем туре премьер-лиги 12 января сыграет в гостях с «Бернли».

У «Астон Виллы» на 8 января запланирован домашний матч в Кубке Англии с «Ливерпулем», а 13 января бирмингемцы примут «Тоттенхэм» в чемпионате.

АПЛ
17-й тур

«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла» – 2:1 (1:0)
Голы: Марсьяль, 40. Бруну Фернандеш, 61, с пенальти – Траоре, 58.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Байи, Магуайр, Уан-Биссака, Шоу, Бруну Фернандеш (Джеймс, 87), Фред (Туанзебе, 90), Погба, Мактомини (Матич, 65), Марсьяль, Рэшфорд.

«Астон Вилла»: Мартинес, Конса, Таргетт, Мингз, Кэш, Эль-Гази (Дэвис, 84), Грилиш, Дуглас Луис, Макгинн, Траоре (Рэмзи, 79), Уоткинс.

Предупреждения: Магуайр, 49. Байи, 55. Шоу, 89. Матич, 90.

источник: «Советский спорт»
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