«Манчестер Юнайтед» обыграл «Астон Виллу» и догнал «Ливерпуль»

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Астон Виллой» (2:1) в матче 17-го тура премьер-лиги на стадионе «Олд Траффорд».

В конце первого тайма счет в матче открыл француз Антони Марсьяль. Гостям удалось сравнять счет после перерыва благодаря голу форварда Бертрана Траоре, но уже через три минуты пенальти, назначенный за нарушение правил против француза Поля Погба, реализовал португалец Бруну Фернандеш.

«Манчестер Юнайтед» продлил беспроигрышную серию в чемпионате до десяти матчей, набрал 33 очка и сравнялся с лидером «Ливерпулем». У «Астон Виллы» осталось 26 очков и шестое место.

Теперь 6 января «Манчестер Юнайтед» примет «Манчестер Сити» в дерби в полуфинале Кубка лиги, а в следующем туре премьер-лиги 12 января сыграет в гостях с «Бернли».

У «Астон Виллы» на 8 января запланирован домашний матч в Кубке Англии с «Ливерпулем», а 13 января бирмингемцы примут «Тоттенхэм» в чемпионате.