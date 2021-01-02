Алаба близок к переходу в «Реал»

Мадридский «Реал» – основной претендент на защитника мюнхенской «Баварии» Давида Алабу. Об этом сообщает Marca.

По данным источника, испанский клуб предложил игроку четырехлетний контракт с зарплатой в 10 млн евро в год. Отмечается, что стороны близки к заключению сделки.

Ранее «Бавария» объявила, что футболист отказался продлевать трудовой договор. Его не устроили финансовые условия контракта.

Добавим, что 28-летний защитник играет за основу немецкого гранда с 2010 года. В текущем сезоне он провел 18 матчей, забил один гол и отдал один голевой пас.