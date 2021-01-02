«Предложение должно устроить «Краснодар». Агент Уткина подтвердил интерес других клубов

Тимофей Бердышев, агент полузащитника Даниила Уткина, сообщил, что его клиент может покинуть «Краснодар» этой зимой.

«Могу подтвердить, что интерес к Даниилу со стороны других клубов действительно есть, но что-либо комментировать пока рано. Прежде всего предложение должно устроить «Краснодар», – цитирует агента «Чемпионат».

В текущем сезоне Уткин провел 21 матч и забил один гол. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2022 года, а трансферный лист оценивается в три млн евро.