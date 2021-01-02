Холанд возглавил список самых подорожавших футболистов в 2020 году

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд занял первое место в рейтинге самых подорожавших футболистов в 2020 году по версии Transfermarkt.

Так, его ценник взлетел с 55 до 100 млн евро. На второй позиции – защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис. Канадец оценивался в 25 млн евро. Сейчас за его переход придется выплатить 80 млн евро.

Наконец, третье место в этом списке занял нападающий «Барселоны» Ансу Фати. Его ценник взлетел с 40 до 80 млн евро.

Полный список выглядит так: