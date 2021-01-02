«Думаю, все видят, что «МЮ» стал сильнее». Сульшер – о равенстве очков с «Ливерпулем»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказался после победы над «Астон Виллой» (2:1) в 17-м туре АПЛ.

Напомним, благодаря этому успеху команда догнала лидирующий «Ливерпуль» по количеству набранных очков (33).

«Конечно, мы рады. Думаю, все видят, что «МЮ» стал сильнее за последний год. В прошлом сезоне мы уступили «Арсеналу», но с тех пор заметно прибавили. Команда продолжает набирать форму. Уверен, нам есть куда расти», – цитирует норвежца ВВС.

6 января «МЮ» примет «Манчестер Сити» в дерби в полуфинале Кубка лиги, а в следующем туре премьер-лиги 12 января сыграет в гостях с «Бернли».

У «Астон Виллы» на 8 января запланирован домашний матч в Кубке Англии с «Ливерпулем», а 13 января бирмингемцы примут «Тоттенхэм» в чемпионате.