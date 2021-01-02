Сигурдссон заявил, что может покинуть ЦСКА этой зимой

Хавбек московского ЦСКА Арнор Сигурдссон допустил вариант со сменой клубной прописки в зимнее трансферное окно.

Он подчеркнул, что недоволен количеством игровой практики в российском клубе. Также полузащитник не понимает, за что главный тренер армейцев Виктор Гончаренко перестал включать его в стартовый состав. Слова игрока приводит DV.

Напомним, в текущем сезоне 21-летний футболист провел 19 матчей, забил два гола и отдал два голевых паса, а его контракт с ЦСКА действует до 30 июня 2023 года.