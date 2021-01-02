«ПСЖ» объявит о назначении Почеттино 2 января

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино заключил контракт с «ПСЖ» до 30 июня 2023 года. Об этом сообщает L'Equipe.

Согласно источнику, официально об этом объявят в течение 2 января 2020 года, а 3-го числа специалист проведет первую тренировку с командой.

Напомним, Почеттино находился без работы с осени 2019 года после увольнения из «Тоттенхэма», который выводил в финал Лиги чемпионов.

Добавим, что в нынешней компании «ПСЖ» занимает третье место в лиге 1, набрав 35 очков. Также команда вышла в плей-офф Лиги чемпионов, где сыграет с «Барселоной».