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02 января 16:12
автор: Андрей Ефимов

АПЛ перенесла второй подряд матч «Фулхэма» из-за вспышки коронавируса в команде

Встреча 17-го тура чемпионата Англии перенесена из-за вспышки коронавируса в клубе Западного Лондона.

Матч между «Бернли» и «Фулхэмом», который должен был состояться в воскресенье, 3 января, был отложен после заседания Совета директоров премьер-лиги сегодня утром.

«После переноса матча с «Тоттенхэмом» в среду игроки и персонал «Фулхэма» незамедлительно сдали тесты повторно, и сегодня утром уже поступила информация о дальнейшем росте числа положительных случаев COVID-19.

После того, как «Фулхэм» попросил о переносе матча с «Бернли», правление премьер-лиги, приняв во внимание независимые медицинские рекомендации, приняло решение отложить матч из-за исключительных обстоятельств и продолжающейся вспышки заболевания в клубе.

Поскольку здоровье игроков и персонала является приоритетом, лига и «Фулхэм» на данный момент согласовывают дальнейший план действий по борьбе со вспышкой заболевания, чтобы клуб смог безопасно возобновить сезон», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте английской премьер-лиги.

Отмечается, что, благодаря небольшому количеству положительных тестов в подавляющем большинстве клубов, премьер-лига по-прежнему полностью доверяет своим протоколам COVID-19 и может продолжать проводить матчи, согласно расписанию.

Напомним, что в минувший вторник клубы английской премьер-лиги обсуждали возможность остановки сезона на две недели в январе для предотвращения новых случаев заражения коронавирусом. Руководство премьер-лиги провело неофициальные переговоры о временном перерыве в следующем месяце, чтобы защитить игроков, сотрудников и оставшуюся часть футбольного календаря.

источник: АПЛ
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