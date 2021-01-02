«Лацио» рассматривает возможность трансфера Зинченко

«Лацио» рассматривает заявку на получение защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко, сообщает Corriere Dello Sport.

Отмечается, что клубы уже обсуждали аренду до конца сезона с возможностью последующего выкупа трансфера хавбека за 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Украины уже в январе может покинуть английский «Манчестер Сити». Отмечалось, что украинского полузащитника готовы приобрести «Вулверхэмптон», «Саутгемптон», «Лестер» и «Вест Хэм», а также клубы из России, Италии, Испании и Германии.