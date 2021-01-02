«Рейнджерс» на своем поле обыграл «Селтик» благодаря автоголу Макгрегора

Футболисты «Рейнджерс» нанесли поражение «Селтику» в домашнем матче 22-го тура чемпионата Шотландии.

Встреча прошла Глазго на стадионе «Айброкс» и завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в этой встрече на свой счет записал полузащитник «Селтика» Каллум Макгрегор, на 70-й минуте отправивший мяч в собственные ворота.

Отметим, что на 62-й минуте встречи прямую красную карточку получил хавбек команды гостей Нир Биттон.

После этой игры «Рейнджерс» набрал 62 очка и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице чемпионата. «Селтик», имея в активе 43 очка после 19 матчей, занимает второе место.

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