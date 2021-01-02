«Тоттенхэм» одержал крупную победу над «Лидсом»

Футболисты «Тоттенхэма» переиграли «Лидс» в домашнем матче 17-го тура чемпионата Англии со счетом 3:0.

В составе лондонского клуба голами отметились Гарри Кейн (29-я минута), Сон Хын Мин (43) и Тоби Алдервейрелд (50).

Отметим, что в компенсированное время матча с поля за две желтые карточки был удален защитник «шпор» Мэтт Доэрти.

После этой игры «Тоттенхэм» набрал 29 очков и поднялся на третью строчку в турнирной таблице АПЛ. «Лидс», имея в активе 23 очка, расположился на 11-м месте.

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