«ПСЖ» официально объявил о назначении Почеттино на пост главного тренера

Как сообщает пресс-служба французского клуба, аргентинец подписал контракт до 30 июня 2022 года с возможностью продления соглашения еще на год.

- Я очень рад и для меня большая честь стать новым тренером «ПСЖ». Благодарю руководство клуба за оказанное мне доверие. Как вы знаете, эта команда всегда занимала в моем сердце особое место. У меня остались прекрасные воспоминания об этом, особенно об уникальной атмосфере на «Парк де Пренс». Сегодня я вернулся в клуб и с нетерпением жду возможности поработать с одними из самых талантливых игроков в мире. У этой команды фантастический потенциал, и я сделаю все, чтобы оптимизировать результаты «ПСЖ» во всех соревнованиях. Мы с моими помощниками также сделаем все возможное, чтобы придать команде тот боевой и атакующий стиль игры, который всегда любили парижские фанаты, - отреагировал Маурисио Почеттино на подписание контракта.

Отметим, что 48-летний Маурисио Почеттино выступал за «ПСЖ» в период с 2001 по 2003 год.