«Локомотив» заинтересовался форвардом «Фиорентины»

Как сообщает журналист Николо Чеккарини, железнодорожники готовы заплатить за ивуарийца 15 миллионов евро.

Отметим, что в текущем сезоне серии А 23-летний форвард появлялся на поле в 15 встречах, записав на свой счет один забитый мяч.

Добавим, соглашение Куаме с «Фиорентиной» рассчитано до лета 2024 года, а портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 14 миллионов евро.

Ultime sul mercato della #Fiorentina che arrivano come tutti i venerdì su @firenzeviola_it via @NickCecca: la Lokomotiv Mosca pensa a Kouamé e potrebbe offrire 15 milioni di euro. Per il centrocampo, occhio al ritorno di fiamma per #Torreira che lascerà l’Atletico.