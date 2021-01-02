«Байер» проиграл «Айнтрахту», потерпев второе поражение кряду

Почеттино не будет в «Зените», Семака – в «ПСЖ», а Месси – в «Спартаке»

Почеттино возглавил «ПСЖ». Семак может расслабиться «ПСЖ» объявил о назначении Маурисио Почеттино главным тренером вместо уволенного Томаса Тухеля. Удивительные высказывания под Новый год появлялись в российском футболе. Например, бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо нахваливал на все лады Сергея Семака, с кем когда-то пересекался в «Рубине». И до того ему по душе оказался Сергей Богданович, что ничтоже сумняшеся он предположил - нынешний наставник «Зенита» вполне потянул бы работу с «ПСЖ». Так и сказал: «Ему все под силу. Возглавит ли Семак «ПСЖ»? Почему нет? Все может быть». А у французов как раз место главного вакантным стало после увольнения Тухеля. Можно даже представить гипотетический диалог Рианчо с Семаком по поводу французского суперклуба, если бы он состоялся. Вышло бы, наверное, почти как у Петьки с Чапаевым. Если кто позабыл легендарную киноленту, то там было так: - Василий Иванович, а ты армией командовать могёшь? - Могу. - А фронтом? - Могу, Петька, могу. - А всеми вооружёнными силами Республики? - Малость подучиться, смогу и вооружёнными силами. - Ну, а в мировом масштабе, Василий Иванович, совладаешь? - Нет, не сумею, языков не знаю. Семак тоже с французским не на ты, не совладал бы с «ПСЖ». Не успел выучить язык, когда выступал за парижан. Бывший лидер ЦСКА уехал в столицу Франции, заключив в 2005-м контракт на два года, но зимой 2006-го вернулся в Россию. Не потянул на чужбине. Из словарного запаса, как сам признавался, помнит некоторые фразы, да и только. Видимо, «ПСЖ» об этом знал и решил, что Семака на замену недавно уволенному посреди сезона Тухелю в огромной северной стране искать клуб Неймара и прочих звезд не будет. А зря. Выглядело бы столь же забавно, как переговоры Месси со «Спартаком». Красно-белые выложили 2 января в сеть скрины, где диалог был на редкость продуктивным: - Hi, Leo. - No. Другой бы на месте спартаковских пиарщиков постеснялся о таком говорить, но народной команде все нипочем. Она еще откомментила эту красноречивую переписку, написав одно слово pain («боль»). Ну а если серьезно, то на Почеттино «ПСЖ» остановился, похоже, еще до того, как указал Тухелю на дверь. Других серьезных вариантов в местных СМИ особо не рассматривали. Как только уладили контрактные дела с Томасом, которому перепадет несколько миллионов евро в качестве компенсации за досрочный разрыв соглашения, сразу договорились с преемником немецкого специалиста. А помните, как горячие головы отправляли Почеттино в Санкт-Петербург? Было это совсем недавно, когда Семак поплыл со своей командой в Лиге чемпионов. До того неуклюжая игра была у питерцев на европейской арене, что начали уже перебирать варианты на замену Сергею Богдановичу. А так как негоже газпромовскому детищу приписывать земные варианты, сватать в клуб стали всех, кто крут, требует кучу бабок, но нынче без работы. 48-летний аргентинец сидел без дела с ноября 2019-го, когда покинул «Тоттенхэм». Маурисио возглавлял лондонцев с сезона-2014/15. За полгода до увольнения он привел клуб в финал Лиги чемпионов, уступив там «Ливерпулю» - 0:2. Но новый чемпионат в АПЛ у его команды не заладился. «Тоттенхэм» набрал 14 очков в 12 матчах и занимал 14-е место в турнирной таблице, когда тренеру указали на дверь. Многие сразу посчитали это большой ошибкой клубного руководства. Причина резкого спада была далеко не в Маурисио. Мало кто в футбольном мире сомневался в его квалификации одного из лучших тренеров. Проблемы были, как видится, в игроках. Не все лидеры горели желанием умирать за свой клуб. Эриксен, Алдервейрелд, Вертонген считали, что переросли лондонскую команду и просто доигрывали свои контракты. С таким подходом к делу в суперконкурентном английском чемпионате упасть вниз – плевое дело. Как бы там ни было, Почеттино ушел. А потом долго ждал классного варианта. Куда его только не сватали за прошедший год. Как только подвисал тренер в известном богатом клубе, кандидатура аргентинца тут же всплывала в прессе среди возможных вариантов. Осенью слухи отправляли Маурисио в мадридский «Реал». И похоже, что не на пустом месте. Королевский клуб сильно штормило на всех фронтах. Однако Зинедин Зидан сумел выправить штурвал, поправив в ноябре-декабре свои дела и в примере, и в Лиге чемпионов. Почеттино снова вынужден был ждать. Но на этот раз счастливый случай подвернулся очень скоро. Тухеля попросили из «ПСЖ» вовсе не за плохой футбол. Летом парижане играли в финале Лиги чемпионов, куда попали впервые в своей истории. Более того, несмотря на поражение «Баварии» - 0:1, смотрелась команда немецкого специалиста очень неплохо. Вполне могла и победить. Много ли мы за последнее время видели команд, которые на равных бились с мюнхенцами. «ПСЖ» Тухеля это удалось. Проблему у Томаса возникли из-за испорченных отношений внутри команды. Поговаривают, что черная кошка пробежала между ним и спортивным директором клуба Леонардо. Тухель не стеснялся публично критиковать его трансферную политику, да и по другим моментам высказывал отличную от клубного менеджмента точку зрения. Вдобавок пошли разлады с рядом лидеров в раздевалке, и это, вероятно, стало последней каплей. Чего такой заменой добьется «ПСЖ»? На первый взгляд, клуб поменял шило на мыло. Но это не в плохом контексте звучит. Оба тренера – и Почеттино, и Тухель находятся в расцвете сил. Оба ставят командам атакующий современный футбол. Оба – очень требовательны, с «физикой» у их подопечных точно все будет в большом порядке. Да и предел достижений аргентинца и немца также одинаков – финал Лиги чемпионов. Но финал «ПСЖ» уже проходил. Клубу шейхов нужна победа в главном клубном турнире Старого света. А ее пока нет, несмотря на гигантские финансовые вливания. Не получится с Почеттино, его будет ждать та же участь, что и Тухеля. Можем поспорить, что больше двух попыток Маурисио не дадут.