«Шеффилд Юнайтед» установил антирекорд АПЛ

В субботу «Шеффилд Юнайтед» в гостях уступил «Кристал Пэлас» (0:2) и довел свою серию без побед на старте сезона в английской премьер-лиги до 17 матчей ( две ничьи, 15 поражений) - это самая продолжительная безвыигрышная серия с момента основания АПЛ.

Ранее самая длинная серия без побед принадлежала «Куинз Парк Рейнджерс», который в сезоне-2012/2013 не мог выиграть на протяжении первых 16 туров чемпионата.

