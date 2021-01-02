Жозе Моуринью: Я разочарован действиями Регилона, Ло Чельсо и Ламелы

- Мы недовольны, случившееся стало неприятным сюрпризом. Я сделал Регилону потрясающий подарок - португальского поросенка. Мне сказали, что он проведет Рождество в одиночестве. Но, как вы могли заметить, он был не один.

Клуб разочарован, поскольку предоставил игрокам все необходимые инструкции и условия. Каковы будут последствия, и насколько серьезно мы рассматриваем этот неприятный сюрприз? Лично я разочарован, - цитирует Моуринью BBC.

Ранее в социальных сетях появились фотографии игроков «Тоттенхэма»: Серхио Регилона, Джовани Ло Чельсо и Эрика Ламела, а также хавбека «Вест Хэма» Мануэля Лансини, находившихся в одном помещении с другими людьми на рождественской вечеринке. При этом, согласно мерам безопасности в Лондоне было запрещено встречать Рождество с другими, если они не проживают под одной крышей.