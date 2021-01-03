«Ювентус» и Дибала обсудят новый контракт в начале февраля

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала договорился с руководством «старой синьоры» о встрече в начале февраля, в ходе которой стороны обсудят детали нового соглашения.

Как сообщил журналист Никола Скиора, чемпион серии А готов предложить игроку контракт с зарплатой 10 млн евро, а также два млн евро – в качестве бонусов.

По данным СМИ, 27-летний аргентинец хочет получать в «Ювентусе» не менее 15 млн евро.

Напомним, Дибала играет за итальянцев с 2015 года. В текущем сезоне он провел 13 матчей и забил два гола, а его текущий контракт действует до 30 июня 2022 года.