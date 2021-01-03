Хет-трик Лаутаро Мартинес помог «Интеру» разгромить «Кротоне» и выйти на первое место в серии А

В чемпионате Италии стартовал 15-й тур. Миланский «Интер» на своем поле обыграл «Кротоне» с результатом 6:2.

Полузащитник гостей Никколо Дзанеллато открыл счет на 12-й минуте, но далее сине-черные вышли вперед. На 20-й Лаутаро Мартинес восстановил равновесие, а на 31-й защитник «Кротоне» Лука Марроне забил в свои ворота.

Первый тайм завершился вничью 2:2, поскольку на 36-й Владимир Големич реализовал пенальти, однако после перерыва команда Антонио Конте добилась крупной победы. Мартинес оформил хет-трик, поразив ворота Алекса Кордаца на 57-й и 78-й минутах. Также отличились Ромелу Лукаку (64) и Ашраф Хакими (87).

«Интер» одержал восьмую победу подряд и вышел на первое место в серии А, набрав 36 очков и обойдя «Милан».

Команда Стефано Пиоли, имеющая 34 очка, сегодня вечером сыграет в гостях с «Беневенто». Матч начнется в 20:00 по московскому времени.