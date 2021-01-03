Миранчук попал в запас «Аталанты» на домашний матч против «Сассуоло»

Стали известны составы на матч итальянской серии А «Аталанта» – «Сассуоло».
Главный тренер хозяев Джан Пьеро Гасперини включил полузащитника сборной России Алексея Миранчука в число запасных.
«Аталанта»: Голлини, Джимсити, Ромеро, Паломино, Хатебур, Де Рон, Фройлер, Госенс, Пессина, Иличич, Сапата.
«Сассуоло»: Консильи, Мюлдюр, Кирикеш, Феррари, Кирьякопулос, Локателли, Лопес, Берарди, Траоре, Бога, Капуто.
Напомним, что Миранчук еще ни разу не выходил в стартовом составе «Аталанты», забив один гол в пяти играх серии А, а также отметившись одним забитым мячом в двух встречах Лиги чемпионов.