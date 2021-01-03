Защитник «Манчестер Сити» Эрик Гарсия заразился коронавирусом

Футбольный клуб «Манчестер Сити» на своем официальном сайте объявил о том, что защитник команды Эрик Гарсия и один из сотрудников тренерского штаба сдали положительные тесты на COVID-19.

Оба были отправлены на карантин в соответствии с регламентом АПЛ и медицинским протоколом правительства Великобритании.

Сегодня «Манчестер Сити» должен сыграть в Лондоне с «Челси» в 17-м туре чемпионата Англии. Начало встречи на «Стэмфорд Бридж» запланировано на 19:30 по московскому времени.

Гарсия в нынешнем сезоне провел семь игр (три из них в АПЛ), не отметившись результативными действиями.