«Атлетик» дома одержал победу над «Эльче»

В 17-м туре чемпионата Испании «Атлетик» на своем поле обыграл «Эльче» с результатом 1:0.
На 25-й минуте Икер Муньяин нанес точный удар с правой с близкого расстояния после навеса Оскара Де Маркоса.
«Атлетик» поднялся на девятое место, набрав 21 очко в 17 встречах.
«Эльче» находится на 17-й строчке таблицы, имея 16 очков после 15 матчей. Безвыигрышная серия команды Хорхе Альмирона длится десять туров (шесть ничьих и четыре поражения).
6 января «Атлетик» примет «Барселоны» в перенесенной игре второго тура.