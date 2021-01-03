Дубль Зелиньски помог «Наполи» одержать крупную победу в гостях у «Кальяри»

В 15-м туре чемпионата Италии «Кальяри» на своем поле уступил «Наполи» со счетом 1:4.
На 25-й минуте польский полузащитник Петр Зелиньски вывел гостей вперед. Хозяева отыгрались на 60-й благодаря точному удару бразильского нападающего Жоао Педро, однако второй гол Зелиньски на 62-й принес победу команде Дженнаро Гаттузо.
На 74-й автором третьего гола неаполитанцев стал хавбек сборной Мексики Ирвинг Лосано.
На 86-й капитан «Наполи» Лоренцо Инсинье сделал перевес своей команды крупным, реализовав пенальти.
«Кальяри» заканчивал встречу вдесятером, поскольку на 65-й второй предупреждение получил греческий защитник Хараламбос Ликояннис.