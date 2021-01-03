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03 января 18:54
автор: Виктор Шарафудинов

Дубль Зелиньски помог «Наполи» одержать крупную победу в гостях у «Кальяри»

Неаполитанцы занимают четвертое место в серии А.

В 15-м туре чемпионата Италии «Кальяри» на своем поле уступил «Наполи» со счетом 1:4.

На 25-й минуте польский полузащитник Петр Зелиньски вывел гостей вперед. Хозяева отыгрались на 60-й благодаря точному удару бразильского нападающего Жоао Педро, однако второй гол Зелиньски на 62-й принес победу команде Дженнаро Гаттузо.

На 74-й автором третьего гола неаполитанцев стал хавбек сборной Мексики Ирвинг Лосано.

На 86-й капитан «Наполи» Лоренцо Инсинье сделал перевес своей команды крупным, реализовав пенальти.

«Кальяри» заканчивал встречу вдесятером, поскольку на 65-й второй предупреждение получил греческий защитник Хараламбос Ликояннис.

«Наполи», набрав 28 очков в 14 встречах, поднялся на четвертое место.

«Кальяри», оставшись с 14 очками, занимает 15-й строчку турнирной таблицы. Безвыигрышная серия клуба с острова Сардиния длится восемь туров (четыре ничьи и четыре поражения).

8 января состоятся матчи «Кальяри» – «Беневенто» и «Наполи» – «Специя».

источник: «Советский спорт»
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