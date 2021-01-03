«Аталанта» разгромила «Сассуоло». Сапата забил два мяча, а Миранчук вышел на замену на 84-й минуте

Матч 15-го тура чемпионата Италии «Аталанта» – «Сассуоло» завершился с результатом 5:1.
Хозяева по ходу встречи вели 5:0. Колумбийский нападающий Дуван Сапата оформил дубль, поразив ворота Андреа Консильи на 11-й и 49-й минутах. Также в составе «Аталанты» отличились Маттео Пессина (45), Робин Госенс (57) и Луис Мурьель (67).
Автором единственного гола «Сассуоло» на 75-й минуте стал Влад Кирикеш.
Полузащитник сборной России Алексей Миранчук на 84-й минуте вышел на замену вместо Сапаты.
«Сассуоло» занимает пятое место, имея 26 очков после 15 встреч.