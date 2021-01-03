«Лестер» в гостях одержал победу над «Ньюкаслом»

В 17-м туре чемпионата Англии «Ньюкасл» на своем поле уступил «Лестеру» с результатом 1:2.

На 55-й минуте полузащитник гостей Джеймс Мэддисон открыл счет после передачи Джейми Варди. На 72-й Юри Тилеманс забил второй гол «Лестера».

На 82-й форвард «сорок» Энди Кэрролл сократил отставание команды Стива Брюса, однако «Ньюкасл» не смог избежать поражения.

«Лестер» занимает третье место, набрав 32 очка в 17 встречах. У «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» – по 32 очка после 16 игр.

«Ньюкасл» идет на 15-м месте, набрав 19 очков в 16 играх. «Сороки» не могут выиграть пять туров кряду (две ничьи и три поражения).