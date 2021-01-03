Поздний гол Суареса помог «Атлетико» на выезде обыграть «Алавес»

Матч 17-го тура чемпионата Испании «Алавес» – «Атлетико» завершился с результатом 1:2.

На 41-й минуте Маркос Льоренте вывел гостей вперед после передачи Луиса Суарес, а на 84-й хозяева отыгрались поскольку бразильский защитник мадридцев Фелипе срезал мяч в свои ворота.

Тем не менее, победа досталась «Атлетико». На 90-й минуте Суарес нанес точный удар правой с близкого расстояния. Автором голевой передачи в этой ситуации стал Жоау Феликс.

С 63-й минуты «Алавес» играл вдесятером, поскольку защитник басков Виктор Лагуардия получил прямую красную карточку.