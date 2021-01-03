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03 января 21:23
автор: Виктор Шарафудинов

«Манчестер Сити» в Лондоне обыграл «Челси», одержав третью победу подряд

Для того, чтобы забить три мяча «горожанам» понадобилось 34 минуты.

В 17-м туре чемпионата Англии «Челси» на своем поле проиграл «Манчестер Сити» с результатом 1:3.

На 18-й минуте счет открыл Илкай Гюндоган. На 21-й отличился Филип Фоден, а на 34-й – Кевин Де Брюйне.

Команде Фрэнка Лэмпарда удалось «размочить» счет лишь в самой концовке встречи. На второй добавленной минуте второго тайма (90+2) отличился Каллум Хадсон-Одои.

«Манчестер Сити», одержав третью победу подряд, поднялся на пятое место. У команды Хосепа Гвардиолы 29 очков после 15 встреч.

«Челси» идет на восьмой строчке таблицы, имея 26 очков после 17 игр.

13 января «Манчестер Сити» примет «Брайтон». 15 января «Челси» встретится в гостях с «Фулхэмом».

источник: «Советский спорт»
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