«Манчестер Сити» в Лондоне обыграл «Челси», одержав третью победу подряд

В 17-м туре чемпионата Англии «Челси» на своем поле проиграл «Манчестер Сити» с результатом 1:3.

На 18-й минуте счет открыл Илкай Гюндоган. На 21-й отличился Филип Фоден, а на 34-й – Кевин Де Брюйне.

Команде Фрэнка Лэмпарда удалось «размочить» счет лишь в самой концовке встречи. На второй добавленной минуте второго тайма (90+2) отличился Каллум Хадсон-Одои.

«Манчестер Сити», одержав третью победу подряд, поднялся на пятое место. У команды Хосепа Гвардиолы 29 очков после 15 встреч.

«Челси» идет на восьмой строчке таблицы, имея 26 очков после 17 игр.