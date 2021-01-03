«Бавария» обыграла «Майнц», уступая 0:2 по ходу матча. Левандовски оформил дубль

В 14-м туре чемпионата Германии «Бавария» на своем поле обыграла «Майнц» с результатом 5:2.

После первого тайма гости выигрывали 2:0. На 32-й минуте счет открыл Джонатан Буркардт, а на 44-й отличился Александр Хек.

Тем не менее, мюнхенская команда выиграла матч, организовав пять голов после перерыва. На 50-й минуте после передачи Роберта Левандовски головой забил Йозуа Киммих. На 55-й Лерой Сане восстановил равновесие, а Киммих выступил в роли ассистента. На 70-й защитник Никлас Зюле вывел «Баварию» вперед после розыгрыша углового и скидки Томаса Мюллера. Далее на 76-й Левандовски реализовал пенальти, а на 83-й оформил дубль, забив с игры.

«Бавария» с тремя победами подряд лидирует в бундеслиге, набрав 33 очка. У ближайшего преследователя «РБ Лейпциг» – 31 очко.

«Майнц» занимает предпоследнюю 17-ю строчку таблицы, имея лишь шесть очков. Безвыигрышная серия аутсайдера продолжается шесть туров (две ничьи и четыре поражения).