«Милан» вдесятером одержал победу в гостях у «Беневенто»

В 15-м туре чемпионата Италии «Беневенто» на своем поле уступил «Милану» с результатом 0:2.

На 15-й минуте ивуариец Франк Кессье реализовал пенальти, который заработал Анте Ребич, а на 49-й после передачи нападающего сборной Хорватии отличился португалец Рафаэл Леау.

«Милан» с 33-й минуты играл вдесятером, поскольку опорный полузащитник Сандро Тонали получил прямую красную карточку за грубую игру.

На 61-й нападающий «Беневенто» Джанлука Капрари не реализовал пенальти, направив мяч мимо ворот Джанлуиджи Доннаруммы.

«Милан» продолжает лидировать в серии А, одержав три победы подряд и набрав 37 очков. Красно-черные на одно очко опережают «Интер».