«Реал Сосьедад» не смог на своем поле обыграть «Осасуну»

В 17-м туре чемпионата Испании «Реал Сосьедад» на своем поле сыграл вничью с «Осасуной» с результатом 1:1.

На 20-й минуте гости из Памплоны вышли вперед благодаря голу аргентинского нападающего Джонатана Кальери. На 46-й «Реал Сосьедад» отыгрался. Андер Барренечеа переправил мяч в сетку после передачи бразильца Виллиана Жозе.

«Реал Сосьедад» занимает третье место, набрав 30 очков в 18 матчах.

«Осасуна» находится на предпоследней 19-й строчке таблицы, имея 14 очков после 16 встреч. Безвыигрышная серия памплонской команды длится 10 туров (четыре ничьи и шесть поражений).

9 января состоятся матчи «Севилья» – «Реал Сосьедад» и «Осасуна» – «Реал».