«Эйбар» дома одержал победу над «Гранадой», прервав 5-матчевую безвыигрышную серию

Матч 17-го тура чемпионата Испании «Эйбар» – «Гранада» завершился с результатом 2:0.

В составе хозяев дубль сделал Брайан Хиль, права на которого принадлежат «Севилье». 19-летний нападающий поразил ворота гостей на 55-й и 76-й минутах. В ситуации с первым голом Хиль добил мяч в сетку после того, как португальский вратарь «Гранады» Руй Силва парировал пенальти в исполнении Эду Эспосито.

«Эйбар» выбрался из зоны вылета, опередив «Валенсию». Команды из Басконии теперь занимает 17-е место, набрав 16 очков в 15 матчах. У «Валенсии» 15 очков после 16 игр.

Команда Хосе Луиса Мендилибара одержала первую победу с 30 ноября, когда одолела на выезде «Бетис» (2:0). Безвыигрышная серия «Эйбара» длилась пять туров (три ничьи и два поражения).

«Гранада» находится на седьмой строчке таблицы, имея 24 очка после 16 игр.