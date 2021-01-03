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03 января 22:21
автор: Виктор Шарафудинов

«Эйбар» дома одержал победу над «Гранадой», прервав 5-матчевую безвыигрышную серию

Команда из Басконии поднялась на 11-е место.

Матч 17-го тура чемпионата Испании «Эйбар» – «Гранада» завершился с результатом 2:0.

В составе хозяев дубль сделал Брайан Хиль, права на которого принадлежат «Севилье». 19-летний нападающий поразил ворота гостей на 55-й и 76-й минутах. В ситуации с первым голом Хиль добил мяч в сетку после того, как португальский вратарь «Гранады» Руй Силва парировал пенальти в исполнении Эду Эспосито.

«Эйбар» выбрался из зоны вылета, опередив «Валенсию». Команды из Басконии теперь занимает 17-е место, набрав 16 очков в 15 матчах. У «Валенсии» 15 очков после 16 игр.

Команда Хосе Луиса Мендилибара одержала первую победу с 30 ноября, когда одолела на выезде «Бетис» (2:0). Безвыигрышная серия «Эйбара» длилась пять туров (три ничьи и два поражения).

«Гранада» находится на седьмой строчке таблицы, имея 24 очка после 16 игр.

9 января состоится матч «Гранада» – «Барселона». «Эйбар» 10 января встретится в гостях с «Леванте».

источник: «Советский спорт»
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