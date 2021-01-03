АЕК с крупным счетом проиграл «Олимпиакосу» в первом матче после увольнения Карреры

В 14-м туре чемпионата Греции лидер турнира «Олимпиакос» на своем поле одержал победу над АЕКом со счетом 3:0.

Марокканский нападающий пирейской команды Юссеф Эль-Араби сделал дубль, поразив ворота афинян на 13-й и 68-й минутах. Голевые передачи на свой счет записали бывший полузащитник казанского «Рубина» француз Янн М’Вила и португалец Рубен Семеду.

В концовке встречи на четвертой добавленной ко второму тайму минуте (90+4) бывший полузащитник московского «Динамо» и сборной Франции Матье Вальбуэна реализовал пенальти.

АЕК провел первый матч в чемпионате Греции с тех пор, как 22 декабря был уволен Массимо Каррера, под чьим руководством «Спартак» в 2017 году выиграл чемпионат России. После отставки итальянца афинян в четвертый раз за карьеру возглавил испанец Маноло Хименес.

«Олимпиакос» продолжает лидировать в греческой суперлиге, набрав 35 очков в 13 встречах. У ближайшего преследователя «Ариса» 29 очков после 12 игр.