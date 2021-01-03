«Зенит» по-прежнему претендует на Де Пауля. Аргентинца хотят также приобрести «Интер» и «Милан»

Туринская газета Tuttosport сообщает, что «Удинезе» не намерен нынешней зимой продавать своего основного центрального хавбека Родриго Де Пауля. Тем не менее, футболист сборной Аргентины может сменить клуб после завершения сезона.

По сведениям источника, на 26-летнего полузащитника по-прежнему претендуют «Интер», «Милан» и петербургский «Зенит». Все три клуба собираются возобновить переговоры с «Удинезе» летом.

Де Пауль играет за «зебр» с июля 2016 года. «Удинезе» приобрел его у «Валенсии» за три миллиона евро, а нынешнюю трансферную стоимость аргентинца оценивают в 35 млн.