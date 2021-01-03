Фрэнк Лэмпард: Я не преуменьшаю возможностей «Челси», но нам нужно научиться справляться с давлением

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение в домашней игре против «Манчестер Сити» с результатом 1:3 в 17-м туре чемпионата Англии.

К 34-й минуте гости вели на «Стэмфорд Бридж» 3:0, а свой единственный гол лондонцы забили за несколько секунд до финального свистка.

«Мы допустили индивидуальные ошибки, и они нас наказали, – заявил Лэмпард в послематчевом интервью для BBC Sports. – Если вы хотите достичь топ-уровня, на котором «Сити» находится уже несколько последних лет, вам нужно научиться справляться с давлением.

Во втором тайме мы сопротивлялись, однако после того, как счет стал 3:0, все стало практически ясно. Я не хочу обсуждать последние 20 минут, однако я до последнего ждал реакцию моей команды на произошедшие.

Я не преуменьшаю наших возможностей. Первый тайм получился очень болезненным, поскольку их уровень игры показал нам к чему нужно стремиться. Во втором тайме я увидел ответную реакцию нашей команды, но нам все еще предстоит очень много работы».