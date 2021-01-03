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03 января 23:29
автор: Виктор Шарафудинов

Стефано Пиоли: Чтобы ни произошло в матче «Милан» – «Ювентус», это не повлияет на исход чемпионата

Титулованные клубы встретятся на «Сан-Сиро» 6 января.

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал выездную победу на «Беневенто» (2:0) и поделился ожиданиями по поводу встречи с «Ювентусом» в следующем туре чемпионата Италии.

«Мы опять проявили волю к победе, страсть и веру в себя, оставшись в меньшинстве, – цитирует Пиоли Football Italia. – Это еще одна большая победа.

Мы не позволяем результатам конкурентов оказывать давление на нас. Мы сами себя мотивируем, требуя максимума в каждом матчей. Каждый результат важен для того, чтобы сохранять уверенность в себе.

Я обнял Сандро Тонали после удаления. Он очень расстроился из-за того, что оставил нас вдесятером. Тонкость видеоповторов в том, что некоторые вещи при медленном воспроизведении выглядят гораздо хуже, чем вживую. Но Сандро вынесет урок из произошедшего.

Впереди нас ждет отличный матч двух команд, находящихся в прекрасной форме. Я продолжаю настаивать на том, что «Ювентус», «Интер» и «Наполи» – сильнейшие команды в серии А, а мы просто должны следовать своим путем.

«Ювентус» выиграл девять последних чемпионатов и не так уж сильно отстает от нас. Если мы посмотрим на таблицу в апреле и увидим, что по-прежнему лидируем, то тогда можно будет говорить о скудетто. Наша сила в том, что мы идем от матча к матчу. Не хочется этот подход менять.

Нам не хватает ряда игроков, так что против «Ювентуса» придется несладко. Но что бы ни произошло, это не окажет решающего влияния исход чемпионата».

После 15 туров команда Пиоли лидирует в чемпионате, опережая «Интер» на одно очко.

Встреча «Милан» – «Ювентус» пройдет на «Сан-Сиро» 6 января и начнется в 22:45 по московскому времени.

источник: Football Italia
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