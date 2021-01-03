Стефано Пиоли: Чтобы ни произошло в матче «Милан» – «Ювентус», это не повлияет на исход чемпионата

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал выездную победу на «Беневенто» (2:0) и поделился ожиданиями по поводу встречи с «Ювентусом» в следующем туре чемпионата Италии.

«Мы опять проявили волю к победе, страсть и веру в себя, оставшись в меньшинстве, – цитирует Пиоли Football Italia. – Это еще одна большая победа.

Мы не позволяем результатам конкурентов оказывать давление на нас. Мы сами себя мотивируем, требуя максимума в каждом матчей. Каждый результат важен для того, чтобы сохранять уверенность в себе.

Я обнял Сандро Тонали после удаления. Он очень расстроился из-за того, что оставил нас вдесятером. Тонкость видеоповторов в том, что некоторые вещи при медленном воспроизведении выглядят гораздо хуже, чем вживую. Но Сандро вынесет урок из произошедшего.

Впереди нас ждет отличный матч двух команд, находящихся в прекрасной форме. Я продолжаю настаивать на том, что «Ювентус», «Интер» и «Наполи» – сильнейшие команды в серии А, а мы просто должны следовать своим путем.