Хосеп Гвардиола: Отличный результат. Мы ничего не позволили «Челси», кроме гола в концовке

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу в выездной игре 17-го чемпионата Англии против «Челси».

В Лондоне «горожане» победили с результатом 3:1.

«Они надавили на нас в первые минуты, и у нас были трудности, – отметил Гвардиола в интервью для Sky Sports. – Но в дальнейшем мы почти ничего им не позволили, если не считать гола на последней минуте.

Мы играли действительно хорошо и добились великолепного результата на «Стэмфорд Бридж». Нельзя выигрывать трофеи, если не играть таким образом.

«Челси» – одна из сильнейших команд. Результат их прошлой игры был неудачным, но уровень игроков «Челси» очень высок. Это касается и тех, кто на вышел в стартовом составе, и тех, кто начинал игру в запасе.