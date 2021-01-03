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03 января 23:44
автор: Виктор Шарафудинов

Хосеп Гвардиола: Отличный результат. Мы ничего не позволили «Челси», кроме гола в концовке

«Манчестер Сити» выиграл на «Стэмфорд Бридж», забив три мяча за первые 34 минуты.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу в выездной игре 17-го чемпионата Англии против «Челси».

В Лондоне «горожане» победили с результатом 3:1.

«Они надавили на нас в первые минуты, и у нас были трудности, – отметил Гвардиола в интервью для Sky Sports. – Но в дальнейшем мы почти ничего им не позволили, если не считать гола на последней минуте.

Мы играли действительно хорошо и добились великолепного результата на «Стэмфорд Бридж». Нельзя выигрывать трофеи, если не играть таким образом.

«Челси» – одна из сильнейших команд. Результат их прошлой игры был неудачным, но уровень игроков «Челси» очень высок. Это касается и тех, кто на вышел в стартовом составе, и тех, кто начинал игру в запасе.

У нас был свой план на матч, и мы собирались сыграть так, как в своих предыдущих лучших своих встречах. И все сработало. Игроки действовали великолепно во всех смыслах, особенно владея мячом.

Мы не можем играть как другие. Мы должны действовать в своем собственном ритме и атаковать в подходящий для нас момент. Таким образом мы завоевывали трофеи – будучи терпеливыми. Нашим игрокам приходится контролировать мячом, играя низом от вратаря до центрфорварда, делать тысячу пасов и ждать подходящего момента».

«Манчестер Сити», одержав третью победу подряд, поднялся на пятое место. У команды Гвардиолы 29 очков после 15 встреч.

источник: Sky Sports
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