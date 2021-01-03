Руководство «Челси» уже ищет замену Лэмпарду

The Athletic сообщает, что руководство «Челси» начало поиски нового главного тренера, который в будущем заменит Фрэнка Лэмпарда.

Список кандидатов пока неизвестен, однако 42-летний Лэмпард может сохранить свой пост по крайней мере до завершения нынешнего сезона в том случае, если команда сможет в ближайшее время улучшить результаты.

Ситуацию усугубляют напряженные отношения тренера с некоторыми футболистами.

Бывший полузащитник «Челси» и сборной Англии Лэмпард возглавил лондонцев в июле 2019 года. В минувшем сезоне синие финишировали на четвертом месте.

В шести последних матчах чемпионата Англии «Челси» одержал лишь одну победу. После домашнего поражения от «Манчестер Сити» с результатом 1:3 команда Лэмпарда занимает восьмое место, набрав 26 очков в 17 играх.