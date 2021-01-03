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03 января 23:59
автор: Виктор Шарафудинов

Руководство «Челси» уже ищет замену Лэмпарду

В шести последних матчах лондонцы одержали лишь одну победу и в данный момент занимают восьмое место в АПЛ.

The Athletic сообщает, что руководство «Челси» начало поиски нового главного тренера, который в будущем заменит Фрэнка Лэмпарда.

Список кандидатов пока неизвестен, однако 42-летний Лэмпард может сохранить свой пост по крайней мере до завершения нынешнего сезона в том случае, если команда сможет в ближайшее время улучшить результаты.

Ситуацию усугубляют напряженные отношения тренера с некоторыми футболистами.

Бывший полузащитник «Челси» и сборной Англии Лэмпард возглавил лондонцев в июле 2019 года. В минувшем сезоне синие финишировали на четвертом месте.

В шести последних матчах чемпионата Англии «Челси» одержал лишь одну победу. После домашнего поражения от «Манчестер Сити» с результатом 1:3 команда Лэмпарда занимает восьмое место, набрав 26 очков в 17 играх.

источник: The Athletic
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