«Барселона» обыграла «Уэску» в 750-м матче Месси за каталонцев

Матч 17-го тура чемпионата Испании «Уэска» - «Барселона» завершился победой гостей со счетом 1:0.

Автором единственного гола стал полузащитник Френки де Йонг, отличившийся в середине первого тайма с передачи Лионеля Месси. Отметим, что для аргентинца этот матч стал 500-м за «Барсу» в чемпионате Испании и 750-м во всех турнирах.

Каталонцы набрали 28 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. «Уэска» расположилась на последней, 20-й позиции (17).

Чемпионат Испании

17-й тур

«Уэска» — «Барселона» — 0:1 (0:1)

Гол: де Йонг, 27.