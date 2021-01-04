«Ювентус» обыграл «Удинезе» благодаря дублю Роналду

«Ювентус» обыграл «Удинезе» в матче 15-го тура Серии А со счетом 4:1.
В составе туринского клуба дубль оформил Криштиану Роналду, по разу отличились Федерико Кьеза и Пауло Дибала. У гостей мяч престижа на свой счет записал Марвин Зегелар.
«Ювентус» набрал 27 очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице. «Удинезе» расположился на 14-й позиции (15).
Чемпионат Италии
15-й тур
«Ювентус» — «Удинезе» — 4:1 (1:0)
Голы: Криштиану Роналду, 31 (1:0). Кьеза, 49 (2:0). Криштиану Роналду, 70 (3:0). Зегелар, 90 (3:1). Дибала, 90+3 (4:1).