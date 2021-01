Марселино назначен главным тренером «Атлетика»

Марселино Гарсия Тораль назначен новым главным тренером «Атлетика».

Пресс-служба клуба сообщает, что контракт с 55-летним специалистом рассчитан до июня 2022 года.

ℹ Agreement in principle for Marcelino García Toral to coach Athletic until June 2022.