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04 января 09:04
автор: Юрий Нечаев

Марселино назначен главным тренером «Атлетика»

Клуб из Бильбао занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.

Марселино Гарсия Тораль назначен новым главным тренером «Атлетика».

Пресс-служба клуба сообщает, что контракт с 55-летним специалистом рассчитан до июня 2022 года.

В воскресенье «Атлетик» обыграл «Эльче» в 17-м туре чемпионата Испании со счетом 1:0. После матча руководство клуба объявило об увольнении Гаиско Гаритано, который возглавлял басков с декабря 2018 года. После 17 туров команда из Бильбао набрала 21 очко и занимает девятое место в турнирной таблице Примеры.

Последним местом работы Марселино была «Валенсия», вместе с которой он в сезоне-2018/19 выиграл Кубок Испании.

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