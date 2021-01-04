Марселино назначен главным тренером «Атлетика»

Марселино Гарсия Тораль назначен новым главным тренером «Атлетика».

Пресс-служба клуба сообщает, что контракт с 55-летним специалистом рассчитан до июня 2022 года.

ℹ Agreement in principle for Marcelino García Toral to coach Athletic until June 2022.#AthleticClub 🦁https://t.co/0l0T31BvFO — Athletic Club (@Athletic_en) January 3, 2021

В воскресенье «Атлетик» обыграл «Эльче» в 17-м туре чемпионата Испании со счетом 1:0. После матча руководство клуба объявило об увольнении Гаиско Гаритано, который возглавлял басков с декабря 2018 года. После 17 туров команда из Бильбао набрала 21 очко и занимает девятое место в турнирной таблице Примеры.