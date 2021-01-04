Пирло - после разгрома «Удинезе»: Это был не лучший «Ювентус»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло поделился эмоциями после победы над «Удинезе» (4:1) в матче 15-го тура чемпионата Италии.

«Это был не лучший «Ювентус». Мы начали довольно робко и нервно. По ходу игры становились все более уверенными в себе. Мне не понравился наш первоначальный подход к игре — мы все еще думали о поражении от «Фиорентины» (0:3) в прошлом туре.

После «Фиорентины» у нас был разговор. Я говорил, игроки тоже, мы обсудили деликатные моменты и поверили в то, что делаем каждый день на тренировках», — цитирует итальянского специалиста DAZN.

Напомним, «Ювентус» обыграл «Удинезе» со счетом 4:1 благодаря дублю Криштиану Роналду и голам Федерико Кьезы и Пауло Дибалы. Туринский клуб набрал 27 очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице.

6 января «Ювентус» в гостях встретится с «Миланом», в настоящий момент лидирующим в чемпионате Италии.